CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VELA AL TERZOVENEZIA Un vento inusuale da Bora - Grecale preceduto da una pioggia leggera a tratti in Bacino di San Marco ha caratterizzato questa edizione della Coppa del Presidente della Repubblica per imbarcazioni tradizionali armate con la vela al terzo. L'evento era stato programmato per l'8 settembre ma considerando le condizioni climatiche e le caratteristiche degli scafi a fondo piatto, gli organizzatori hanno deciso di spostare la data. Una barca ha scuffiato prima della partenza, per le altre 57 barche non ci sono stati problemi di...