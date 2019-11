Vecchioni: «Il mio Infinito? È solo l'amore per la vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«C'è un filo conduttore che tiene legate tutte queste canzoni. E questo legame è rappresentato dall'amore per la vita». Farà tappa anche in Veneto il tour di Roberto Vecchioni incentrato sui brani che fanno parte del suo ultimo disco L'infinito (nella prima parte canterà Una notte, un viaggiatore, Com'è lunga la notte, La mia ragazza, Ogni canzone d'amore, Giulio, Ti insegnerò a volare (Alex),Formidabili quegli anni e L'infinito). Vecchioni si esibirà stasera al teatro Corso di Mestre. Vecchioni, come è strutturato lo...