VERONA Vasi, anfore e piccoli contenitori di epoca romana, sono i protagonisti della mostra Il Fascino dei vetri romani allestita al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona, fino a settembre 2020, con gli oggetti presenti nei depositi del museo. L'esposizione, realizzata in concomitanza con la mostra Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931 (foto del maestro), in corso al Museo di Castelvecchio di Verona, è un'occasione per vedere dal vivo i parallelismi che intercorrono fra le opere dell'architetto veneziano e gli antichi vasi, per molti aspetti i modelli ispiratori di molte creazioni vetrarie del Novecento. La mostra è a cura di Margherita Bolla ed è promossa dal Comune di Verona e dal suo settore cultura e Musei Civici ed è stata presentata giovedì 9 gennaio dall'assessore alla cultura del Comune di Verona, Francesca Briani, e dalla la direttrice dei Musei Civici di Verona, Francesca Rossi. «Il fascino dei vetri romani spiega la direttrice Rossi è il ventesimo appuntamento di una serie di esposizioni temporanee realizzate, a partire dal 1998, con i materiali appartenenti alle collezioni restaurate del Museo. L'esposizione presenta le molteplici funzioni dei piccoli e grandi contenitori in vetro, utilizzati dai romani come recipienti per balsami e profumi, vasi per alimenti liquidi e solidi, ma anche contenitori per le ossa cremate dei defunti e oggetti di ornamento. Una sezione è poi dedicata agli oggetti scoperti in una necropoli romana scavata a Raldon, nel Comune di San Giovanni Lupatoto, nel Settecento, e un'altra ai vetri di pregio prodotti e usati a Roma in ambito cristiano». Gli oggetti esposti, in parte provenienti dal territorio, in parte appartenenti a raccolte confluite nel museo, sono presentati al pubblico nei rinnovati spazi dell'Archeologico, in una esposizione che va ad integrare la collezione degli oggetti romani in vetro presenti nell'allestimento permanente del museo. L'esposizione è visitabile con il biglietto d'ingresso al museo. Per tutto il periodo di esposizione saranno organizzate visite guidate gratuite (ingresso al museo a pagamento). Fino a maggio, prima domenica del mese tariffa unica a 1 euro. Informazioni sul sito del Museo Archeologico o al numero 045 8000360.

Massimo Rossignati

