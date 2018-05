Vasco Rossi una magia per 26mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICANessuno come Vasco. È una magia che ha costruito in 40 anni di carriera e attira ad ogni concerto migliaia di fan da tutta Italia che partecipano con una devozione che sfiora la fede. È una magia che ha costruito col suo talento nello scrivere canzoni che paiono semplici, eppure riescono a descrivere momenti della vita che tutti hanno vissuto.DATA ZEROÈ per questo che la passione per il Komandante si trasmette di generazione in generazione: alla data zero del nuovo VascoNonStop 2018, ieri allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro,...