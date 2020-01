Vas, cena piemontese. Mirano a tutto radicchio

Domani, all'Osteria Gambrinus di San Polo di Piave (Tv) va in scena la grigliata del martedì: senza pentole, senza padelle, senza acqua, senza olio, solo brace viva ai legni di faggio, pesce fresco e griglia. Costo, 25 euro, bevande escluse. Prenotazioni: 04 22/855043. La Locanda Solagna di Vas (Bl), ripropone per domenica l'appuntamento con la cucina piemontese, un pranzo speciale che raccoglie grande apprezzamento, viaggio succulento tra i piatti della tradizione piemontese: bagna coüda, tortino di porro con tuma, tajarin al tartufo, ravioles della Val Variata, fritto misto alla piemontese o brasato al Barolo, bunet, acqua e caffè. Vini: Marcalberto metodo classico Sansanée, a seguire Ca' Viola Dolcetto Barturot. Costo, 60 euro: Prenotazioni: 0439/788019. Sempre domenica, a Mirano (Ve), va in scena la Festa del radicchio Città di Mirano e dei Sapori della Tradizione veneta, giunta alla 23. edizione. L'evento sarà caratterizzato dall'esposizione, vendita e degustazione di altri prodotti enogastronomici del territorio offerti presso i numerosi stand attorno a piazza Martiri. Il giorno precedente, sabato 11, radicchio protagonista alla locanda Papaveri & Paperi di Santa Maria di Sala (Ve) con una cena a tema e la partecipazione dell'azienda agricola Madre Terra: fra radicchio in saor, risotto al radicchio di Verona profumato all'arancia, gnocchi di radicchio rosso di Chioggia con taleggio e noci, rotolo di coniglio ripieno di radicchio chioggiotto e speck e la birra artigianale al radicchio di Treviso di San Gabriel. Costo, 30 euro bibite escluse (3316674231) .

© RIPRODUZIONE RISERVATA