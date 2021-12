ENTI LOCALI

MESTRE La prima seduta è avvenuta a distanza, ma Luigi Brugnaro, nel ruolo di sindaco metropolitano ha invitato i 18 consiglieri neoeletti a partecipare domenica alla manifestazione davanti alla Speedline di Santa Maria di Sala, «una battaglia per il lavoro e per le famiglie».

Si è aperta così la prima seduta del nuovo Consiglio metropolitano dopo le elezioni del 28 novembre scorso dalle quali è emersa una maggioranza di 11 rappresentanti della lista unica di centrodestra e sette dell'opposizione. In apertura dei lavori Brugnaro ha annunciato l'approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) dando appuntamento a metà gennaio per l'approvazione del bilancio della Città metropolitana. Brugnaro ha poi tracciato un elenco dei temi e progetti affrontato in questi anni: dalla sistemazione dei conti (prima Città metropolitana a debito zero in Italia) alla sicurezza, dalle manutenzioni e agli investimenti nell'edilizia scolastica passando per i monitoraggi e gli interventi su strade, ponti e cavalcavia passando per piste ciclabili, Piano urbano della Mobilità Sostenibile e per quella che è la prima scommessa da affrontare: i fondi del Pnrr. «Come Città metropolitana dobbiamo essere al servizio dei sindaci e delle singole comunità in una logica di coordinamento ha aggiunto Brugnaro Appena conosceremo i criteri dal Governo per la distribuzione dei fondi del primo bando adotteremo un metodo che prevederà il coinvolgimento di tutti i comuni».

Dall'opposizione Emanuele Rosteghin, con Francesco Rizzante, ha sollecitato il coinvolgimento nelle scelte che riguardano l'utilizzo dei fondi «del Pnrr e dei fondi europei, fondamentali in particolare per i comuni più piccoli di Venezia» e ha chiesto di inserire i temi dei fondi legati al next generation all'ordine del giorno delle prossime commissioni. Stefano Molena ha invece auspicato che la nuova consiliatura faccia «percepire maggiormente ai cittadini la realtà dell'istituzione della Città metropolitana».

Nei prossimi giorni verranno composte anche le commissioni e sarà definita la data del prossimo consiglio e della prima conferenza dei sindaci, Nel frattempo si procederà anche alla distribuzione delle deleghe, sulle quali com'è noto la Lega ha da tempo avanzato la richiesta di un maggiore peso specifico nel governo metropolitano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA