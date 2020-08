LA TESTIMONIANZA

VENEZIA «Si parla tanto delle discoteche, perché le immagini dei giovani ammassati che ballano fanno scalpore. Vengano a vedere cosa succede sui vaporetti, ci vorrebbe lo stesso stupore visto quello che si verifica puntualmente ogni giorno. Ma il Comune che indicazioni dà?».

Rina Dal Canton, past president dell'associazione culturale per il premio giornalistico alla memoria di Paolo Rizzi, richiama l'attenzione sul sovraffollamento dei mezzi pubblici, raccontando la sua esperienza di questi giorni. «Mi sono recata a San Marco prendendo la linea 1 e sia in andata che al ritorno, tanto al pontile quanto a bordo, è stata una ressa continua. La maggior parte delle persone indossa la mascherina, ma c'è sempre chi la tiene abbassata senza tanto preoccuparsene. A parte questo, il problema vero è la quantità di persone presenti, così tante che non c'è spazio per muoversi».

Il vaporetto raggiunge facilmente la massima capienza: nello spazio all'aperto che è il più gettonato, nei posti a sedere in cabina tutti utilizzabili e persino nel corridoio, tanto, è il caso di dirlo, il vicino fa sentire il fiato sul collo, foriero di qualche preoccupazione in tempo di pandemia quand'è obbligatorio o consigliato indossare la mascherina per coprire le vie respiratorie.

«Poi prosegue Dal Canton è salita una famigliola, due coniugi con un bambino e si sono collocati a poca distanza da me. A un certo punto la signora deve aver avuto un attacco d'asma: le mancava l'aria, faticava a respirare, ha dovuto inalare uno spray che teneva in borsa, mentre il marito le cingeva le spalle. In quella situazione non poteva avere la mascherina addosso, ma non riusciva neppure a spostarsi per andare all'aria aperta, da tanta gente che c'era. Quindi sono scesi chiedendo spazio. Attorno si è percepito un certo disagio, per lei che non stava bene e per il contesto in cui ci si trovava». Il distanziamento, a bordo, è impossibile. «Non c'è nessun limite di capienza, mentre a mio parere al personale dovrebbe essere suggerito di stoppare gli ingressi quando si vede che la quantità di passeggeri è consistente riprende Dal Canton D'altronde già gli imbarcaderi sono assiepati, soprattutto quelli più frequentati come alla stazione o a Rialto. I turisti stanno tornando e i mezzi sono spesso e volentieri pieni, così diventa molto rischioso. Non ne faccio una colpa del personale, il pilota deve condurre, il marinaio deve attraccare, non possono controllare cosa succede. Ma mi domando: il Comune non si accorge di cosa succede a bordo dei mezzi? Perché non detta delle regole?».

Alvise Sperandio

