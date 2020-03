ARTE

In un momento così particolare l'arte e la bellezza entrano nelle case complici i social e la voglia di non isolarsi. È con questo animo che Linea d'ombra inizia un percorso che culminerà con l'inaugurazione della mostra Van Gogh. I colori della vita in programma il prossimo 10 ottobre a Padova. Proprio per ricordare quei colori meravigliosi e fragranti inizia un progetto dedicato alle lettere scritte dallo stesso van Gogh. Così, a partire da domani, 16 marzo, e poi proseguendo ogni lunedì, mercoledì e venerdì, in diretta sulla pagina Facebook di Linea d'ombra, alle ore 18, il curatore della mostra Marco Goldin leggerà e commenterà una lettera dell'artista. Una al giorno. Alla fine della lettura il pubblico potrà intervenire in diretta con i propri messaggi e le proprie domande. Il contenuto resterà poi disponibile sulla pagina Facebook. Le lettere che Goldin ha scelto di leggere e commentare con il pubblico sono tra le più belle delle oltre novecento conosciute di Van Gogh. Da quelle sui cieli stellati a quelle sui campi di grano, da quelle all'amico Gauguin fino all'ultima indirizzata al fratello Theo e che gli venne trovata nella tasca della giacca a Auvers-sur-Oise dopo essersi sparato un colpo di rivoltella al petto.

L'intimo viaggio tra i pensieri del grande artista comincerà da alcune epistole scritte ancor prima che decidesse di diventare un pittore. Sono tra le sue lettere più struggenti, e pochissimo conosciute, nelle quali si dimostra un vero poeta. Un'occasione forse unica per scoprire e apprezzare un aspetto meno conosciuto del genio olandese apprezzato poi per le sue meravigliose opere.

L'ESPOSIZIONE

Opere che potranno essere ammirate nella mostra che aprirà a Padova in autunno. Van Gogh. I colori della vita curata da Goldin sarà accolta dal 10 ottobre 2020 all'11 aprile 2021 nel rinnovato Centro San Gaetano nel cuore di Padova. Promossa da Linea d'Ombra, che l'anno prossimo celebrerà il 25esimo compleanno, l'esposizione sarà un grande evento con cinque sezioni e sette occasioni di approfondimento sulle 125 opere accolte. Ottanta sono di Van Gogh, mentre una quarantina sono di autori che hanno intrecciato il loro cammino con il genio olandese. Sempre nomi prestigiosi: da Seurat e Pisarro, a Courbet e Millet fino ad incrociare le suggestioni di Oriente con le opere ottocentesche di artisti giapponesi come Hiroshige e Kunisoda. Infine una parte importante della mostra sarà dedicata all'amicizia fraterna di Van Gogh con un altro genio della pittura Paul Gauguin. Ma ad accogliere il visitatore sarà un'opera di Francis Bacon Studi per un ritratto di Van Gogh tratta da un quadro dello stesso Van Gogh andato distrutto che proponeva la figura del pittore nei campi di grano di Arles in Provenza. Ma su tutto trionfa il colore, quelle sfumature oro e cielo, quelle pennellate indelebili nella mente di chi ha la fortuna di ammirare questi capolavori. E un'occasione per farlo è la mostra, frutto di due anni di lavoro e di raccolta.

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA