Van Gogh, Monet e Degas volano oltre i centomila

A due mesi dalla sua apertura, la mostra che presenta i capolavori della Mellon Collection of French Art dal Virginia Museum of Arts, allestita fino al 1° marzo, a Palazzo Zabarella a Padova, ha tagliato il traguardo delle 100.000 presenze. Il risultato, seppur parziale, ha superato le aspettative della Fondazione Bano e del Virginia Museum, che hanno organizzato l'evento, anche alla luce dei 3.000 gruppi, comprese le classi scolastiche, che hanno già prenotato la visita. Questo riscontro ha portato anche a un'importante ricaduta turistica sulla città Padova; i dati raccolti, infatti, raccontano di visitatori provenienti oltre che dalla città e dalla regione, anche dalle regioni vicine, nonché dall'estero.

Il successo dell'esposizione dedicata alla Mellon Collection s'inserisce sull'onda lunga degli ottimi risultati ottenuti dalle iniziative promosse negli scorsi anni dalla Fondazione Bano e che porterà l'istituzione patavina a proporre, per il biennio 2020-2021, una programmazione di qualità.

La mostra propone in esclusiva per l'Italia, oltre settanta opere di autori quali Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent van Gogh e altri, che celebrano Paul e Bunny' Lambert Mellon, due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento.

La rassegna, curata da Colleen Yarger, capo dipartimento ad interim e curatrice del catalogo della Mellon Collection, presenta una preziosa selezione di opere provenienti dalla Mellon Collection of French Art dal Virginia Museum of Arts, che copre un arco cronologico che dalla metà dell'Ottocento, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il Romanticismo e il Cubismo, passando attraverso la straordinaria stagione dell'Impressionismo. La Fondazione Bano prosegue così il progetto espositivo finalizzato a presentare alcune delle collezioni private più prestigiose al mondo, divenute poi pubbliche, come quella dei Joan Miró dello Stato portoghese e quella dei Paul Gauguin e degli Impressionisti dello Stato danese, che hanno portato a Padova oltre 250.000 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA