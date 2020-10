IL LIBRO

Van Gogh non era pazzo. Lo ripete come un mantra per 710 pagine. Spiegando perché capitolo dopo capitolo. E chiamando in causa, a supportare l'inedita tesi, un testimone d'eccezione: lo stesso Vincent Van Gogh, facendolo parlare di sé attraverso le sue lettere, come se si raccontasse. Non è un ritratto nuovo, bensì vero, quello che Marco Goldin, storico dell'arte, curatore di mostre di successo e uno dei massimi esperti del Maestro olandese, delinea nel suo libro Van Gogh. L'autobiografia mai scritta (La nave di Teseo), uscito il 15 ottobre e balzato al terzo posto nella top ten dei saggi più venduti. L'autore racconta vita e opere del pittore, partendo da una base documentata, cioè 820 missive che ha tradotto dall'inglese. Il volume è richiestissimo al bookshop del Centro San Gaetano di Padova, dove è in corso la mostra l colori della vita (aperta sino all'11 aprile) che raccoglie 82 tra disegni e dipinti di Van Gogh: la rassegna, allestita dallo stesso Goldin, sta riscuotendo un enorme consenso, con oltre 8mila 500 visitatori nella prima settimana, nonostante le restrizioni Covid (15 persone ogni 10 minuti) e permanenza obbligatoria di un'ora al massimo. Dal venerdì alla domenica c'è sempre il tutto esaurito e le prenotazioni al call center di Linea d'ombra arrivano senza sosta e da tutta Italia. Venerdì, alle 21, in diretta, Goldin condurrà su Facebook una passeggiata online nella mostra.

IL RACCONTO

«Van Gogh non era pazzo. Ha camminato danzando sulla vita. Ha creato con la disciplina della sua anima un mondo inarrivabile, il mondo di un eroe, Colui che arriva a toccare il sole e poi riesce a raccontarne il fuoco e il calore, la luce che abbaglia. E quella luce la fa diventare colore. Un colore che nessuno mai aveva dipinto prima. E mai nessuno ha dipinto poi», scrive Goldin nel libro che ricostruisce l'esistenza tormentata dell'artista morto suicida. Il progetto che l'ha portato a metterla nero su bianco è maturato durante il lockdown. «In quel periodo - spiega - per tenere viva l'attenzione su Van Gogh avevo fatto sui social una puntata a lui dedicata che aveva fatto registrare 10mila collegamenti. Nei giorni successivi ho proposto altre dirette e poi ho finito per dar vita a una serie di appuntamenti: 22 in due mesi, con 2 milioni di visualizzazioni. A quel punto Elisabetta Sgarbi, de La nave di Teseo, mi ha suggerito di scrivere il libro. E così, a fine maggio, ho iniziato, recuperando montagne di appunti che avevo nei cassetti, rileggendo tutte le lettere che aveva scritto e che aveva ricevuto Van Gogh, e ritraducendone tantissime dall'inglese. Ed è stato proprio in questa fase che è emerso il vero Vincent, che faccio parlare quando è utile alla narrazione».

Goldin è partito dalla nascita del Maestro olandese, cioè dai documenti scritti da familiari che lo descrivono, per arrivare fino all'ultima settimana in cui ha vissuto. «Il ritratto che emerge ricolloca Van Gogh non nell'area di un pazzo drogato, ma in un contesto di vita consono a quella che effettivamente è stata la sua esistenza. Quindi, non degenerazione nella follia, ma malattia malinconica, come si evince da un'analisi completa. Era una persona metodica, uno studioso capace di lavorare ore e ore per migliorare. La sua opera non era frutto di un'illuminazione istantanea, bensì di una fatica quotidiana. Ben diverso dal folle che finora ci ha fatto conoscere il cinema. Van Gogh, per esempio, stava giorni, settimane a copiare un gomito, un braccio, per rendere efficacemente l'anatomia. Nelle pagine - conclude l'autore - mi muovo senza invenzioni, perché il mio non è un romanzo, ma un saggio, caratterizzato dalla scrittura lirica e con un afflato di sentimento nel raccontare una storia vera, documentata da fonti reali».

Nicoletta Cozza

