Van Gogh a quota 446mila

IL BILANCIOUn successo straordinario, sancito dai numeri, che porteranno la città di Vicenza ad avvicinarsi, se non a stare davanti, a metropoli come New York, Parigi e Londra. I 446.218 visitatori registrati dalla mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo, ospitata in Basilica Palladiana a Vicenza dallo scorso mese di ottobre e chiusasi domenica sera, dopo 183 giorni consecutivi, porterà la citta veneta nella top ten mondiale delle rassegne d'arte organizzate nel 2018. A presentare i numeri definitivi, ieri in Municipio, l'organizzatore...