L'ALLARME

VENEZIA Una valigia abbandonata davanti alla biglietteria Actv e scatta l'allarme bomba. L'allerta è partita ieri pomeriggio, intorno alle 13: la polizia, arrivata immediatamente sul posto da Santa Chiara, ha allestito il cordone di sicurezza, andando quindi a bloccare anche il transito sul ponte di Calatrava. Le operazioni sono durate circa un'ora, il tempo di permettere l'intervento degli artificieri della polizia. Dopo aver valutato quale potesse essere la miglior modalità di intervento per il caso, si è deciso di operare con il robot con cannoncino ad acqua per far brillare il pacco. Una mini detonazione in sicurezza per poi rivelare che all'interno della valigia, in realtà, non c'era proprio nulla. Un bagaglio vuoto dimenticato lì, con ogni probabilità, da qualche passeggero che dopo aver preso il biglietto per il vaporetto o il treno, se n'era andato lasciando lì la sua borsa. Al momento, nessuno lo ha reclamato. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 14, con piazzale e ponte della Costituzione regolarmente riaperti. Pochi giorni fa un altro allarme bomba aveva bloccato per un po' la zona delle partenze in aeroporto. In quell'occasione, gli artificieri erano riusciti a scoprire, prima di far brillare il bagaglio sospetto, che a far scattare l'allerta era stata della polvere di quarzo che il passeggero utilizzava per lavoro.

