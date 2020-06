Valentina Lisitsa (nella foto), Leonora Armellini, Andrea Bacchetti e quasi cinquanta artisti: sarà un'edizione speciale quella di Piano City Pordenone 2020, il Festival pianistico organizzato dal Comitato Piano City Pordenone, con la collaborazione del Comune di Pordenone, il sostegno della Regione Fvg e della Fondazione Friuli e il supporto generoso di diverse aziende e privati che hanno dato il proprio sostegno.

Il Festival si svolgerà dal vivo nel fine settimana del 19, 20 e 21 giugno in concomitanza con la Festa della Musica. Il Festival, curato da Bruno Cesselli, Gianni Della Libera, Lucia Grizzo e Antonella Silvestrini. Nel fine settimana sono previsti oltre 35 concerti concentrati in meno sedi rispetto all'edizione 2019 per l'emergenza Covid-19. Ad iniziare venerdì 19 giugno alle 21 al Teatro Verdi, Valentina Lisitsa, pianista ucraina

Nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 giugno la città sarà animata da una fitta successione di concerti, dalle 10,45 alla sera inoltrata, in tre luoghi simbolici: il Convento di San Francesco per i City Concert, la Loggia del Municipio per gli Street Concert e la corte di Palazzo Loredan Porcia in corso Garibaldi per tutti gli House Concert. I concerti saranno prenotabili: nel caso di Valentina Lisitsa le prenotazioni vanno inviate all'indirizzo prenotazioni@pianocitypordenone.it indicando nome, cognome e numero telefonico. Per gli altri concerti sarà possibile prenotare online attraverso il sito www.pianocitypordenone.it (o dalla pagina facebook Piano City Pordenone). Sarà necessario rispettare tutte le misure di sicurezza: l'accesso senza creare assembramenti.

