EX DISTILLERIE

È nato due anni fa, il Valbruna, e quasi per caso. Il nome è quello delle ex distillerie Valbruna, uno dei primi opifici sorti nel dopoguerra, prima della nascita del polo industriale. E, ovviamente, avevano qui la sede. Quando la famiglia veneziana proprietaria degli spazi, una volta liberati, ha dovuto decidere cosa farne, è affiorata l'idea del ristorante, passione della casa da sempre, ma come clienti gourmand non come imprenditori. Luigi Vianello ha così deciso che fosse la figlia Elisa ad occuparsene e i risultati sono la dimostrazione che si può costruire da zero un bel progetto, anche senza essere dentro il mestiere, scegliendo però le persone giuste, con umiltà e competenza, ascoltando i consigli, centrando le scelte e la squadra.

GRANDI MAESTRI

A partire da Davide Tangari, lo chef, appena trentenne, anche lui alla prima esperienza alla guida di un ristorante, ma con alle spalle maestri come Gualtiero Marchesi e Cannavacciuolo, prima di approdare all'Aga di San Vito di Cadore con Oliver Piras e, infine, arrivare qui. Dove però, nella medesima cucina, costruisce tre linee in contemporanea: quella gourmet, che rispecchia anima e ambizioni di Davide (e l'ultimo menu è interamente dedicato al mare); la linea bistrot, con piatti unici dal mondo (dal Giappone al Marocco); il menu alla carta, dove comanda la tradizione. Senza dimenticare il lunch menu, piccola e golosa proposta per il mezzogiorno. E non è finita, perché c'è grande attenzione anche ai cocktail, fra grandi classici e creazioni innovative.

MARCIA VINCENTE

In un paio di anni molte promesse sono state mantenute (il ristorante è già nelle principali guide gastronomiche e Davide colleziona premi e menzioni) e altrettanto buone sono le prospettive, virus permettendo: «Volevo un posto che non fosse convenzionale, che avesse una sua originalità. Ma soprattutto dove stare bene che è esattamente quello che cerco io quando vado al ristorante spiega Elisa - Credo che abbiamo fatto un buon lavoro e, per restare all'attualità dei nostri tempi grigi, direi che spazi e distanziamenti possono lasciare tranquilli i clienti».

Elisa racconta il braccio di ferro con lo chef: «Giusto che lui sia libero di creare, di fare quello che si sente. Ma la sua è una cucina alta ma per appassionati. Limitarsi a quella, qui a Limena, cioè in un posto dove devi venire appositamente, mi sembrava un azzardo. Ecco perché ho chiesto a Davide di affiancare alla sua carta, anche una proposta più facile. Naturalmente la mano resta la sua, i prodotti sono i medesimi, e il risultato è eccellente».

RESISTERE AL VIRUS

Dopo il lockdown, si è puntato tutto sul bistrot, invece con la riapertura del ristorante, a fine settembre, ecco la svolta nel segno del mare, passione di Davide. Ma adesso nuova frenata: «Stiamo viaggiando a ranghi ridotti e con menu unico, in uno scenario che cambia dalla mattina alla sera. Resistiamo con le unghie e con i denti per garantire qualità e sicurezza. Finché sarà possibile continueremo ad esserci».

Claudio De Min

