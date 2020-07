VAL BELLUNA

Denis Lovatel ha deciso. La sua nuova base estiva per proporre le sue pizze sarà la Malga Domador, nelle Dolomiti Bellunesi, in un'area che non è raggiunta da corrente elettrica e linea telefonica, in cui produrrà con il supporto dei malgari locali i prodotti per i suoi speciali topping. Un salto indietro nel tempo per dare sfogo alla sua creatività, a stretto contatto con le montagne, vivendo come gli autentici contadini e malgari. «Durante il lungo periodo di lockdown - spiega Lovatel, pizzaiolo premiatissimo, con insegna ad Alano di Piave - ho percepito che vi era un tassello mancante alla mia esperienza. Sentivo il bisogno di stringere ancor di più il rapporto con la montagna, imparando da chi produce formaggi e salumi come un tempo, vivere la natura a pieno».

PRODOTTI LOCALI

Una produzione completamente artigianale, come quella di una volta, in quantità contenute e adatte al solo sostentamento della malga e dei suoi ospiti. Questo il concetto che sta alla base del nuovo progetto, finalizzato alla realizzazione di una pizza di montagna completamente naturale e con una particolare farina Bio ricca di gusto e proprietà nutrizionali. Un piccolo orto permetterà la coltivazione di ortaggi e verdure di stagione, utilizzati assieme ad altri prodotti locali del territorio, solitamente consumati dai contadini locali, tra cui il mais sponcio, cultivar tipico della Val Belluna.

PIC NIC SOSTENIBILE

Gli ospiti che raggiungeranno la Malga potranno gustare le proposte del menù occupando i 30 coperti a disposizione all'interno, oppure approfittando del progetto Pic Nic Sostenibile, ricevendo un cestino per il pranzo provvisto di coperta e il necessario per godere di un pasto a stretto contatto con la natura. «Il mio obiettivo - prosegue Lovatel - è vivere la montagna in modo naturale e portarla nel piatto. Il menù della malga sarà dinamico e verrà creato seguendo i ritmi della natura. Le nostre pizze saranno farcite con ciò che la montagna ci offre». La Malga, situata ai piedi del Col dell'Orso, sorge nella Valle delle Mure e nel Comprensorio del Monte Grappa. Per raggiungerla, Lovatel, percorre il tragitto che la separa dalla pizzeria Da Ezio, a piedi: più di 3 ore di cammino in salita. Niente corrente elettrica e nessun collegamento telefonico.

