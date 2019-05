«Vado a caccia di mecenati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOIl vip più rognoso? «No, quelli non li frequento». Toto Bergamo Rossi, 51 anni, è nel salotto di palazzo Gradenigo, casa sua dal 1999. E ride, ripensando a quella volta che Bono Vox gli fece squillare il telefonino e al suo «Hello, i'm Bono», lui rispose «Me too», giusto per dire l'incredulità. Per lui, col passare del tempo, telefonate e rapporti con i mecenati di tutto il mondo («e come testimonial sempre più attori e cantanti, sempre meno teste coronate», dice nel descrivere la trasformazione di un fenomeno vecchio...