IL BOLLETTINOVENEZIA Adesso è boom di contagi. Ieri il bollettino giornaliero di Azienda Zero ha registrato l'impennata del Covid in provincia, con ben 86 nuovi positivi contati in una giornata e il numero totale degli attualmente positivi schizzato di quattro unità sopra quota 800. Facendo il raffronto con le rilevazioni di una sola settimana fa, si constata un aumento di cinque volte sul fronte dei contagiati, numeri che preoccupano e...