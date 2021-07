Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ULSS 3VENEZIA L'Ulss 3 Serenissima apre nuovi posti per vaccinarsi contro il covid. Si tratta, per la precisione, di 1.500 appuntamenti in più prenotabili per la settimana dal 5 all'11 agosto; altri 5 mila per la settimana dal 12 al 18 agosto; e ulteriori 5 mila per quella dal 19 al 25. In tutto, perciò, 11.500 slot che vanno ad aggiungersi ai 2.500 ancora usufruibili, sempre dai primi di agosto, tra quelli già messi a disposizione da...