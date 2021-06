Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LOTTA AL VIRUSVENEZIA Da lunedì, ogni giorno feriale, dalle 14 alle 16, i veneziani con 60 o più anni potranno vaccinarsi a libero accesso all'ospedale Civile. «Somministreremo il vaccino monodose Johnson&Johnson come stiamo facendo da qualche settimana nei nostri grandi Hub vaccinali. L'ospedale Civile si mette a disposizione con una postazione nella sala degli Angeli, in orario pomeridiano, con l'obiettivo di servire in particolare la...