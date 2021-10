Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITA'VENEZIA L'Ulss 3 Serenissima sta ricevendo le prime adesioni per la terza dose di vaccino da parte dei grandi anziani, le persone con più di 80 anni. Come anticipato ieri sono stati aperti 13 mila slot sulla piattaforma elettronica accessibile dal sito dell'azienda sanitaria e solo nel primo pomeriggio sono state ricevute 300 prenotazioni.Riepiloghiamo com'è possibile fissare il proprio appuntamento. Per le prime dosi: possono...