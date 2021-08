Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Nonostante siano passati quasi due mesi dalla seconda dose del vaccino, non riesco ad ottenere il green pass. È possibile che tutti se ne lavino le mani?». La protesta arriva da un sandonatese che, ligio ai protocolli, oltre alla volontà di sentirsi sicuro con il vaccino contro il Covid-19, ha deciso di vaccinarsi. Solo che non ha ancora ottenuto l'agognato Green pass, necessario per accedere ai luoghi chiusi, agli eventi, ai ristoranti...