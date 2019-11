CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Va detto subito, forte e chiaro: i genitori che scientemente si rifiutano di sottoporre i figli ai vaccini offendono sé, i ragazzi e la totalità degli italiani. Se ora sono solo qualche migliaio quelli che non sono garantiti contro il male, in altri continenti restano ancora centinaia di migliaia. Se vaiolo e paralisi infantile sembrano debellati altri flagelli aspettano ancora di essere vinti in via definitiva. Per questo bisogna ricordare il passato e il presente. Cerano gli uomini dal volto butterato. Una deturpazione frequente e diffusa...