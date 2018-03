Va a correre in malattia Poliziotto assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOVENEZIA Mentre si trovava in malattia, per una lamentata lombo sciatalgia, si recò a disputare una gara podistica a Rovereto, in Trentino. Un poliziotto originario del Trevigiano, in servizio alla Questura di Venezia, è finito sotto accusa per truffa ai danni dello Stato ma ieri mattina, a conclusione di un processo celebrato con rito abbreviato, è stato assolto perché il fatto non sussiste dal gup di Venezia, Alberto Scaramuzza. L'episodio incriminato risale al settembre del 2013: l'assistente capo della polizia aveva ottenuto...