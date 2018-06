«Ustica, 38 anni di dolore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZA«È sempre il 27 giugno, anche se sono passati trentotto anni. Come ogni 27 giugno noi partiamo, andiamo a Bologna, ascoltiamo i discorsi delle autorità, le lettere dei politici. Poi torniamo a casa, massacrati: anche se dopo tanto tempo siamo convinti di avere gli anticorpi, quel dolore non passa mai». Quel dolore invece non molla la presa, si trascina e ancora adesso l'eterno ritorno della tragedia di Ustica spezza le parole e i discorsi di Linda Lachina, 51 anni, figlia di Giuseppe Lachina, 57 anni, fotografo di...