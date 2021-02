«Usare il grano saraceno in questo modo dice Emanuela è un must per creare pizza e pane. Questa pizza stupirà per bontà e croccantezza».

Ingredienti per 2 persone

Per la base della pizza:

170 g di grano saraceno

80 g di mandorle

1 cucchiaio di olio extravergine

1/2 cucchiaino di sale integrale

Per il condimento:

passata di pomodoro

cipolla rossa a fettine sottili

olive taggiasche

spinacini o rucola

Preparazione

Metti in ammollo il grano saraceno per almeno 8 ore (meglio se tutta la notte). Trascorso il tempo, preriscalda il forno, a 180° C ventilato o 200° C statico, e rivesti una teglia con carta da forno. Scola il grano saraceno e sciacqualo bene sotto acqua corrente. Trasferiscilo in un robot da cucina o un frullatore e azionalo fino a ottenere una crema. Metti le mandorle in un tritatutto e riducile in farina. Aggiungi la farina di mandorle alla crema di grano saraceno insieme all'olio e al sale. Frulla nuovamente per incorporare tutto. Se necessario, aggiungi un po' d'acqua (circa 40-60 ml). Versa il composto al centro di un foglio di carta da forno e coprilo con un altro foglio. Stendilo in uno strato dello spessore di circa 4-5 mm con un mattarello e trasferiscilo su una teglia (rotonda o rettangolare).

Togli lo strato superiore della carta da forno, fai dei buchini con i rebbi di una forchetta e inforna la base per 15 minuti. Tirala fuori dal forno e aggiungi la passata di pomodoro e la cipolla rossa tagliata a fettine sottili. Fai cuocere per altri 5-10 minuti o, comunque, fino a quando il bordo non sarà leggermente dorato. Tira la pizza fuori dal forno e aggiungi spinacini o rucola a piacere insieme con le olive taggiasche. Servi subito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA