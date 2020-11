FORUM DIGITAL

Il successo negli Usa del Pinot Grigio ai tempi del lockdown, diventa un caso di studio internazionale che sarà al centro dell'attenzione della settima edizione del Wine2wine, quest'anno in chiave digital. Il casus saranno le performance straordinarie avute dal Pinot Grigio negli States durante il lockdown che verranno analizzate nel talk organizzato dal Consorzio delle Venezie Doc domani dalle 17.15 alle 17.45. Un caso davvero unico perché non solo si registrano lievi incrementi nei consumi rispetto al trend mondiale, ma sembra rivelarsi anche un cambio di approccio da parte del consumatore.

Da commodity a uso domestico, dunque, sarà il punto di partenza di un'analisi di mercato negli Usa che vedrà interventi di autorevoli esponenti a partire dal Mw Nicholas Paris, direttore del Global Sourcing dei vini europei per il colosso E. & J. Gallo Winery, e Sandro Sartor, Ad di Ruffino e Constellation Brands, entrambi introdotti dal presidente del Consorzio delle Venezie Doc Albino Armani. Ad aprire il forum, la Ceo di Wine Intelligence, Lulie Halstead, che, attraverso un'indagine qualitativa, racconterà come il 2020 abbia cambiato tendenze di mercato e modi di acquisto e di consumo negli States.

