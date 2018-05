CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAMESTRE Con un albergo nell'area degli ex Gasometri tornerebbero i conti economici e anche sociali, con case di lusso quadrerebbe solo il piano finanziario. Il gruppo tedesco Mtk, che ha versato 500 mila euro all'Immobiliare del Corso per il preliminare d'acquisto dei 10.600 metri quadrati alla Celestia, avanza questa proposta al Comune, anche se il sindaco Brugnaro ha detto «basta nuovi alberghi in centro storico», e ci aggiunge in cambio la ristrutturazione di una cinquantina di alloggi pubblici in zona per poi restituirli a Ca'...