Uno squalo verso Tokio 2020

L'INTERVISTAUna data come una cicatrice incancellabile, nella memoria prima ancora che nel corpo. Era una mattina dell'11 febbraio del 2005 quando Antonio, che all'epoca aveva tre anni, esclamò: «Non riesco ad alzarmi». «Dai, tirati su pelandrone» lo esortò lei col sorriso che le mamme riservano solo ai loro piccoli. Quel bambino non si è più rialzato: una fistola arterovenosa a livello spinale gli ha tolto l'uso delle gambe e da quell'11 febbraio la sua non è stata più un'esistenza normale, da bambino prima e ragazzo poi. Ma una...