VENEZIA Le Fabriche Nove di Rialto, edificio demaniale in uso al Comune e ancora per poco sede degli uffici giudiziari, come spazio da destinare all'Università Ca' Foscari; luogo «incredibile in volta de Canal, per il quale l'unico destino da evitare è quello di trasformarlo in albergo a sei stelle». Il Piano strategico 2021-26, presentato dall'ateneo e orientato a rafforzare il legame con la città, ha portato Maurizio Crovato e Rocco Fiano, ideatore del liceo europeo del Foscarini, ad elaborare una proposta. Gli ex consiglieri comunali hanno fatto tesoro delle parole della rettrice Tiziana Lippiello, che aveva parlato di «ponte per il futuro» immaginando Venezia come un grande laboratorio aperto per lo sviluppo di una ricerca d'impatto e una città popolata di studenti e giovani ricercatori. «Una realtà, Venezia, ridotta a poco più di 50mila abitanti, con 23mila studenti iscritti a Ca' Foscari e solo un migliaio con la garanzia della residenza», riflettono Crovato e Fiano, riferendosi ai poco più di mille alloggi a disposizione dei giovani universitari fra centro storico e terraferma. «Pochi sanno che fin dal 1408, a Rialto, esisteva un'università accanto alla chiesa di San Giovanni Elemosinario - continuano- La Scuola di Rialto, questo il nome ufficiale, forniva preparazione superiore di logica, matematica, filosofia e teologia ai figli dei mercanti e dei patrizi veneziani, affinché rappresentassero la Serenissima all'estero attraverso una buona cultura».

Nel 1508, nella chiesa di San Bartolomeo, l'inaugurazione dell'anno accademico da parte del celebre frate Luca Pacioli che, dinnanzi a 500 studenti, parlò dell'importanza dei numeri e della proporzione. Di fatto anticipando di quattro secoli - come evidenziato da Crovato e Fiano - l'economista Luigi Luzzatti, fondatore di Ca' Foscari. «Siamo due veneziani residenti, con esperienze da amministratori pubblici. Chiediamo alla rettrice Lippiello di potersi attivare per le Fabriche Nove: si tratta di migliaia di metri quadri pensati dal Sansovino come pubblici uffici, subito dopo il disastroso incendio del 1514. Se il futuro dell'università veneziana deve essere internazionale, avere degli uffici di rappresentanza nel cuore della città sembra la giusta collocazione». Se il piano terra (ora un magazzino) potrebbe essere adibito a luogo di rappresentanza per gli artigiani, il primo e il secondo potrebbero offrire invece servizi prestigiosi per il progetto d'internazionalizzazione di Ca' Foscari.

Marta Gasparon

