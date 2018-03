CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀVENEZIA L'Università Ca' Foscari e l'Istituto di Studi Militari Marittimi formano gli specialisti della sicurezza internazionale. Il master in studi strategici e sicurezza internazionale, si rinnova grazie all'accordo siglato dal rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi e dal contrammiraglio Andrea Romani, Comandante dell'Istituto di studi militari marittimi, e punta a formare esperti di security in ambito internazionale in grado di ideare e condurre attività e operazioni complesse in contesti misti o all'interno...