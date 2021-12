UNIVERSITÀ

VENEZIA L'indagine sui biomateriali, le pratiche di riciclo e l'artigianato del futuro sono solo alcuni dei temi principali del progetto di ricerca annuale Living Labs di FabbriCrafter, tenutosi sotto forma di laboratorio diffuso dell'abito, della calzatura e degli accessori. L'obiettivo del progetto, promosso dall'Università Iuav di Venezia con il sostegno della Regione del Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo, è stato quello di contribuire alla sostenibilità ambientale e sociale della moda, vista come un potenziale agente positivo di cambiamento e un'opportunità di riflessione sull'agire in modo responsabile nella ricerca e nella formazione. In queste due giornate hanno dialogato ricercatori, studenti, esperti di sostenibilità e imprese da tutto il mondo e lo hanno fatto attraverso una serie di appuntamenti presso le sedi Iuav dell'ex Cotonificio e del Magazzino 6, del Museo di Palazzo Mocenigo e di Grafiche Veneziane. A cura di Alessandra Vaccari, docente di Storia e Teoria della Moda allo Iuav e responsabile scientifico del progetto, i Living Labs hanno preso avvio con una esplorazione di approcci didattici radicali, di nuove geografie, comunità e soggettività e delle loro autorappresentazioni sui media digitali. Si è trattato così anche di un primo passo per la creazione del Centro di ricerca di Fashion Futuring dedicato a questi temi. In particolare, le attività si sono articolate in 3 percorsi: il primo ha sperimentato nell'ambito dello shoe design, dei biomateriali e della comunicazione della moda sostenibile con il coordinamento di Clizia Moradei; il secondo ha operato con le pratiche di design circolare e co-progettazione nella pelletteria ed è stato coordinato da Débora Russi Frasquete; il terzo è stato coordinato da Veronica Spano e si è occupato di tessitura manuale e approcci zero waste. L'evento si è inoltre trovato in perfetta sintonia con il contesto territoriale, dal momento che il Veneto è una delle principali regioni produttrici del Made in Italy per quanto riguarda la moda.

Lorenzo Miozzo

