UNIVERSITA'VENEZIA Domani mattina alle 11 al teatro Santa Marta si terrà l'inaugurazione del Camplus Venezia Santa Marta, il nuovo complesso che Ca' Foscari mette a disposizione per l'ospitalità degli studenti. Un progetto, realizzato negli ex edifici del Porto, che prevede 650 posti letto. Il complesso, che consta di tre edifici (Cubo, Parallelepipedo ed Edificio Sud), si sviluppa in un terreno di 20mila metri quadri. La distribuzione prevede la presenza di 5mila metri quadri esterni, di aree comuni che favoriranno la vita sociale degli...