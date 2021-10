Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UNIVERSITA'VENEZIA (d.gh.) Cambio della guardia all'università Iuav. Da ieri Benno Albrecht, professore ordinario di Composizione architettonica e urbana, è il nuovo rettore dello Iuav, il dodicesimo in 95 anni. Eletto in giugno, succede nella carica ad Alberto Ferlenga e guiderà l'ateneo per i prossimi sei anni. Nato a Caracas, Venezuela, da famiglia triestina, Albrecht si è laureato allo Iuav con Vittorio de Feo e ha lavorato con...