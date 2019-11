«Uniti dallo stesso valore dei monti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONE«Ci sono tanti motivi per cui uno scrive. Io ho cercato di salvare una cultura, una tradizione e la memoria di coloro con cui sono cresciuto. Sono tutti morti, io ho la fortuna di esser ancora qui solo per un eccesso di salute che sto cercando di annientare». Esordisce così Mauro Corona, il noto scrittore, alpinista e scultore originario di Erto, intervenuto ieri sera al Teatro Verdi di Padova in occasione della presentazione del nuovo libro Il passo del vento. Sillabario alpino scritto con Matteo Righetto. «Conosco bene...