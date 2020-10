FINANZA

ROMA Unicredit ricorre a una soluzione alla Fabrizio Saccomanni per la presidenza che da un lato sigla l'armistizio all'interno del cda e dall'altro potrebbe influenzare le strategie indirizzando Gae Aulenti verso Mps. Ieri in cda con l'ausilio di una task force guidata dal vicepresidente vicario Lamberto Andreotti, a sorpresa, dopo le dimissioni di Elena Zambon, è stato cooptato Pier Carlo Padoan, ex ministro del Tesoro nei governi Renzi e Gentiloni come presidente designato («sono onorato») con una accelerazione sull'individuazione di una figura che per il momento entra nel board e, proprio come per Saccomanni (8 novembre 2017), si prepara a succedere al presidente Cesare Bisoni, in occasione del rinnovo degli organi all'assemblea di aprile. Padoan che si dimetterà da deputato, «svolgerà un ruolo attivo nella definizione della lista dei candidati per il rinnovo del cda» si legge nella nota.

Padoan ha un profilo simile a quello di Saccomanni anche lui ex ministro dell'Economia (governo Letta) con una carriera in Bankitalia arrivando fino alla direzione generale. E quasi per una nemesi storica, adesso Padoan, che è stato capo economista all'Ocse e direttore esecutivo del Fmi, in qualche modo siede sulla poltrona di Saccomanni di cui raccolse il testimone in via XX Settembre il 24 febbraio 2014. Per profilo e autorevolezza istituzionale è il nome giusto per ricucire le posizioni in Gae Aulenti.

«Massima soddisfazione» è stata espressa da Jean Pierre Mustier «per la sua profonda esperienza e la sua conoscenza dell'Europa e del suo contesto normativo». «Mi impegnerò nei miei nuovi compiti», ha spiegato il presidente in pectore, «UniCredit è una azienda paneuropea vincente con solide e forti radici italiane».

L'avvento di Padoan al vertice reimposta il risiko bancario in Italia che finora, al di là dei no comment ufficiali accompagnati da «non ci sono m&a sul tavolo», collocava Gae Aulenti a metà strada fra Mps e Banco Bpm.

IL SUO RUOLO A SIENA NEL 2016

A questo punto sembra inevitabile l'acquisizione di piazza Meda da parte di Credit Agricole perché con Padoan ci sarebbero le condizioni per verificare concretamente un'aggregazione con il Montepaschi, non solo perché egli è stato eletto deputato nella circoscrizione di Siena, ma anche perché nel 2016, da ministro del Tesoro, ha seguito prima l'operazione di mercato da 5 miliardi, non andata a buon fine, e poi ha gestito la ricapitalizzazione precauzionale da 8,1 miliardi complessivi. In più il suo profilo istituzionale, le relazioni con la struttura del Tesoro e soprattutto gli ottimi rapporti tra lui e Roberto Gualtieri, sono credenziali che possono rendere possibile l'operazione e consentire allo Stato di riprivatizzare Rocca Salimbeni, naturalmente con tutte le garanzie legate ai rischi legali di Mps.

La prospettiva di un polo Unicredit-Mps spaventa il sindacato. «Un'eventuale operazione tra Unicredit e Mps, così complessa e impraticabile anche sul versante occupazionale, non potrà decollare se non con il consenso della Bce, ma anche del governo, del Mef e della stessa Banca d'Italia», ha tuonato il leader Fabi Lando Sileoni, il quale alza il tiro a non meglio precisate «forze e capitali internazionali».

Rosario Dimito

