È di questi giorni l'annuncio di Silvia Venturini Fendi, presidente di AltaRoma, per lo spostamento di date per l'edizione della rassegna romana - previste per il mese di gennaio 2021 - fissate invece definitivamente oggi per il mese di febbraio 2021, dal 17 al 20. Con l'occasione AltaRoma ha rinnovato l'intenzione di non farsi travolgere dall'ondata di panico che sembra essersi abbattuta anche sulla moda consentendo al Covid di imporre decisioni o consensi destabilizzanti ma inevitabili. La rassegna romana di moda e di modi della moda, come si è caratterizzata in queste ultime stagioni, su impegno della sua presidente Venturini Fendi resta viva e per il prossimo febbraio avremo modo di conoscere progetto e organizzazione.

Dove metteremo in futuro certe etichette di superamento di regole e tradizioni che sembravano aver avuto il sopravvento assoluto nell'immaginario di stilisti-profeti di una nuova società? L'interrogativo dovrà turbare non poco i santoni dell'innovazione trasgressiva perchè ogni giorno di più stiamo verificando l'imporsi di una voglia grande di ritorno alla difficilissima normalità. Sì, difficile, e fino ad oggi valorizzata e compresa (pur con ogni omaggio al nuovo che in uno stilista è sempre doveroso) solo dall'intuito formidabile di Giorgio Armani che da sempre ha capito che la moda ha delle esigenze che debbono andare al di là di quelle intellettuali e artistiche di chi la produce.

Oggi, l'ondata disorientante e destabilizzante prodotta dal persistere del Covid e dalla paura che ne consegue sta valorizzando in assoluto un possibile ritorno alla normalità, invocata anche per l'abito che indossiamo come una pausa benefica invocata.

Torna la voglia del sarto, dell'abito commissionato con un intervento estetico in prima persona, e di conseguenza viene meno l'onor di firma che ha tenuto in piedi, esaltandolo sempre più, il mercato delle griffes. Torna l'antica voglia di ritenersi stilisti del proprio guardaroba? Torna la decisione di abbinare colori secondo il proprio estro? Lo conferma la decisione di un sarto per eccellenza, Carlo Pignatelli, che - con il patrocinio di Confartigianato - ha dato vita alla campagna Fattointalia destinata a diffondere l'abilità dei sarti e in generale dei nostri artigiani. La moda continua il suo mandato di supporto alla necessità di continuare a prendersi cura di sé, non confinare la bellezza e i bei modi di vestire in angoli dai quali poi è difficile uscire: incurante di esortazioni malinconiche, la Maison Chanel ha presentato ieri, giovedì 3 dicembre, a Chenonceau, nella Maison des Dames, una sfilata piena dell'innegabile spirito d'avventura stilistico di questa griffe ma a

che di una vena di saggezza ritrovata.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

