Una vita sul podio tra le note venete

IL LUTTORipeteva sempre: «In Italia la musica è la cenerentola della cultura, si investe poco per la formazione soprattutto delle giovani generazioni». E per quasi sessant'anni Claudio Scimone, fondatore e direttore de I Solisti Veneti, con invidiabile energia e inarrestabile entusiasmo, ha combattuto perché la musica - quella classica, nei primi anni Sessanta ancora molto elitaria e distante dal pubblico - fosse veramente di tutti e per tutti, linfa per una società capace di crescere e di migliorarsi anche attraverso le note dei...