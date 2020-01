Una trama originale Storia da dimenticare

Una strana rapina, sette poliziotti uccisi, una caccia all'uomo per le strade di Manhattan nella notte, l'antagonismo tra onestà e corruzione. Tutti gli elementi del genere action crime made in Usa sono qui condensati, evidenti fin dalle prime battute che segnano il destino del detective Andre (l'inerte Chadwick Boseman) e dei due balordi reduci dalla guerra in Iraq. Da un lato vi è l'America degli individui puliti, dall'altra di chi è disonesto per qualche causa sociale (ma ci sono anche i cattivi veri). Non ci si può aspettare alcuna svolta, alcuna originalità del plot costruito per essere così, ovvero un prodotto da gustare senza farsi domande e da dimenticare velocemente. Eppure il regista televisivo Brian Kirk (Il trono di spade) avrebbe una mano capace di dare ritmo e di costruire sequenze efficaci come l'inseguimento tra Andy e Ray tra i vicoli di Chinatown e i corridoi della metropolitana di New York e persino qualche sprazzo di originalità nel riprendere dall'alto il funerale del padre del detective dal grilletto facile. La spiega morale del finale risulta inutile come il tanto fracasso per l'ennesima storia di caccia al ladro.

Giuseppe Ghigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA