Una Tipoteca di carattere

LA STORIAQualche milione di caratteri racchiusi in circa 10 mila cassetti, 200 macchine tipografiche, oltre 5 mila titoli di grafica e tipografia, un numero infinito di manifesti, incisioni, e quant'altro possa testimoniare l'arte tipografica del tempo andato, quella del piombo e del legno, quella prima dei computer, in sostanza. Tutto questo autentico tesoro è racchiuso in quel di Cornuda (Tv), in alcuni dei locali dell'ex Canapificio veneto, convertiti nella Tipoteca italiana, museo della stampa e del carattere tipografico: un vero...