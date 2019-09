Una storia debole all'Avana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CONCORSOPochi registi sanno raccontare la contemporaneità come Olivier Assayas. Per quello il suo Wasp network, legato al traffico di veri e finti dissidenti cubani verso la Florida, visto in Concorso, appare come un'opera qualsiasi, un film che si dimentica in fretta e che forse non ha molti motivi per stare in corsa per il Leone d'oro. Un film nemmeno brutto, ma che qui fa scattare l'espressione: ok, ma chi se ne frega? Cinematograficamente parlando, ben s'intende; perché l'unico motivo d'interesse è soltanto la storia, che forse molti...