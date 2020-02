Non solo convegni e workshop. L'inaugurazione di Padova capitale europea del Volontariato si traduce anche in spettacoli gratuiti, sino ad esaurimento posti, e in una mostra di richiamo.

Il 7 febbraio alle ore 21 in Sala dei Giganti (Piazza Capitaniato) Concerto dell'Orchestra di Padova e del Veneto con Marco Angius, direttore Cristina Zavalloni, voce Lorenzo Gentili Tedeschi, violino Dallapiccola: il programma vuole essere innanzitutto un omaggio alla musica di Giuseppe Tartini (1692-1770), di cui ricorre il 250esimo dalla morte.

L'8 febbraio alle ore 21 in Basilica del Santo «Concerto per la pace, Spirito Mediterraneo» con Antonella Ruggero e Maurizio Camardi con la partecipazione di Sabir e Roberto Colombo.

Domenica 9 febbraio i festeggiamenti si chiuderanno con la possibilità di visitare la mostra Incontro e abbraccio nella scultura del Novecento da Rodin a Mitoraj (la rassegna esplora, attraverso una vasta rassegna di sculture del Novecento da Rodin a Mitoraj fino alle tendenze iconiche di fine secolo, le molteplici singolarità della condizione umana; ingresso gratuito, offerte volontarie alla Salus Pueri) e con lo spettacolo teatrale Acapulco con Mele Ferrarini e Mila Vanzini in scena alle 21 al Barco Teatro in via Orto Botanico, dedicato al tema dell'invecchiamento e delle relazioni sociali.

