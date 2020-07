«Il progetto Atopia visita virtuale è un servizio di video-consulto della Società Italiana di Dermatologia per la dermatite atopica e malattie correlate - spiega Ketty Peris, presidente della Società e Ordinario di Dermatologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Uoc di Dermatologia Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma - Parte dalla volontà di garantire al paziente un continuo percorso assistenziale e l'accesso alle cure, soprattutto in periodo di Covid. Il paziente ha la possibilità di ricevere un consulto virtuale, telefono o mail, con dermatologi specializzati nella malattia. Rispondono alle domande interlocutori altamente qualificati e dedicati al problema che possono fornire tutte le informazioni ed eventualmente consigliare qual il centro di più vicino all'abitazione».

Da cosa è provocata?

«Parliamo di una patologia complessa nella quale intervengono fattori genetici e ambientali. Sono tantissime le possibili cause scatenanti: da alcuni alimenti, ai conservanti, a piante e pollini, farmaci, solo per citarne alcune. Ma alla base c'è una predisposizione genetica».

Quale igiene di vita per il paziente?

«Le abitudini costituiscono la base per mantenere una situazione di equilibrio e consentire alla pelle di continuare a svolgere la sua funzione di difesa. Il soggetto atopico non deve lavarsi molto e deve usare dei saponi non saponi, i syndet o saponi sintetici, deve usare ogni giorno creme idratanti e emollienti. Il paziente si giova delle radiazioni ultraviolette. Fa bene ad esporsi al sole, ma con prudenza e senza scottarsi, usando una protezione non altissima, che va riapplicata spesso».

La diagnosi è abbastanza agevole?

«La malattia è riconosciuta in maniera abbastanza precoce in chi presenta una dermatite atopica ad esordio infantile. La diagnosi è abbastanza facile, ma non sempre facilissima, come spesso accade in dermatologia. Nelle forme classiche la diagnosi può essere agevole, madevono sempre essere prese in considerazione una serie di diagnosi differenziali, perché l'aspetto clinico può porre problemi di diagnosi differenziale con molte altre malattie: dalla psoriasi, alla scabbia nei bambini, trattandosi di una dermatite pruriginosa».

Il paziente trova facilmente risposte?

«Purtroppo per questa condizione, come accadeva per l'acne, vige un po' il concetto del quando cresci ti passa. Ma non è così. La dermatite atopica è una patologia un po' sottostimata e sottovalutata».

A che punto siamo con il trattamento?

«Sarà un futuro florido e promettente. Da qualche tempo abbiamo a disposizione per i pazienti affetti dalle forme più gravi il dupilumab, un biologico diretto contro le interleuchine 4 e 13, che ormai conosciamo molto bene. Abbiamo preso parte anche alla prima sperimentazione internazionale e già daallora avevamo avuto modo di capire che si trattava di un farmaco che avrebbe davvero cambiato la vita di questi pazienti e così è stato. È il primo biologico arrivato sul mercato per questa malattia».

