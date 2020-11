CAVALLINO-TREPORTI

Violenza sulle donne, con il lockdown sono salite le richieste d'aiuto anche a Cavallino-Treporti. A livello nazionale, tra marzo e giugno 2020, sono raddoppiate le chiamate al numero antiviolenza 1522. Addirittura quintuplicate le richieste tramite chat. Ma nello stesso periodo le richieste di aiuto sono cresciute anche nel litorale nord. Per questo l'amministrazione comunale in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha voluto programmare una serie di iniziative di sensibilizzazione che potranno essere seguite nella pagina Facebook del Comune.

«Anche nel nostro territorio - spiega la sindaca Roberta Nesto - nel periodo del lockdown ci sono state delle situazioni di violenze contro le donne che hanno richiesto il nostro interesse. Se nei casi specifici siamo intervenuti per quanto di competenza, la prevenzione rimane essenziale: la completa uguaglianza di genere richiede sforzi vigorosi perché si deve contrastare una discriminazione radicata. È necessario vigilare con maggiore attenzione, soprattutto in questo periodo problematico che stiamo vivendo, è noto che durante le chiusure della scorsa primavera la violenza di genere è aumentata in maniera esponenziale». Sotto osservazione, dunque, l'intero concetto di violenza di genere e i fenomeni di bullismo. «Dalle Istituzioni - prosegue la prima cittadina - ci sarà un forte coinvolgimento dell'opinione pubblica, una maggiore attenzione nei confronti di tutte queste situazioni, compresa la volontà di contrastare la logica del branco».

Tra gli appuntamenti in programma, domani alle ore 14.30, c'è il posizionamento di una panchina rossa al parco Marinai d'Italia per ricordare le donne vittime di violenza mentre mercoledì 25 alle 20.45 ci sarà lo proiezione dello spettacolo Ti amo da morirne diretto e interpretato da Mena Vasellino. Sabato 28, alle 10, la proiezione di un video realizzato in questi giorni dall'associazione La Rete con il gruppo Parola di Donna. La puntata di oggi del programma settimanale Il Giro del Mondo in 80 giorni di Radio Nostra, sarà dedicata alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tra i vari interventi è previsto quello dell'assessore alle Pari opportunità Giorgia Tagliapietra seguita da Patrizia Marcuzzo, psicologa-psicoterapeuta del Centro antiviolenza Comune di Venezia, dell'avvocato Aurora D'Agostino e di Laura Baccaro, psicologa criminologa dell'Associazione psicologo di strada.

