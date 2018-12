«Una palestra per gli alunni della Carducci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARCON«Dare una palestra agli alunni della Carducci di Gaggio e, nel contempo, offrire alle associazioni e ai residenti uno spazio in più per praticare attività sportiva». E' sicuramente uno dei motivi per cui l'amministrazione Romanello ha avviato l'iter, approvando il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi di Gaggio, per accedere al finanziamento previsto dal bando Sport e periferie 2018 pubblicato dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Noi siamo particolarmente attenti a...