Una nuvola rosa sul tappeto rosso E lei si commuove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COROLe hanno cantato Sei bellissima. Un coro di ragazzini adoranti e bagnati fradici che sovrastava il Rigoletto sparato dagli altoparlanti. Dalle casse risuonava La donna è mobile e intanto in passerella Lady Gaga volteggiava in una nuvola rosa, un abito sontuoso solo ed esclusivamente in piume di cigno che sarebbero state vaporose con un tempo un po' più clemente. Peccato. La pioggia ha bagnato la passerella di A Star Is Born, ma ciò nonostante è stata fino ad ora la passerella più applaudita di questa Mostra del cinema. Non c'è...