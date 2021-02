Due grandi escluse, Sophia Loren e Meryl Streep, tre donne registe candidate, tanti britannici e un'italiana (Laura Pausini), un onore postumo a Chadwick Boseman per «Ma Rainey's Black Bottom». «Mank», il film di David Fincher sull'epoca d'oro di Hollywood e la creazione di «Quarto Potere», guida le nomination dei prossimi

Golden Globes con sei candidature tra cui quella per il miglior film drammatico, alla pari con la serie tv sui reali britannici «The Crown». Prodotto da Netflix e girato in bianco e nero, «Mank» ha battuto di una nomination un altro film Netflix, «The Trial of the Chicago Seven» di Aaron Sorkin. . Il film di Edoardo Ponti »La vita davanti a sé« (The Life ahead) ha ottenuto due candidature: gareggerà come miglior film in lingua straniera e per »Io sì/Seen« cantata da Laura Pausini e frutto della collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi. Tre donne registe: un record per una singola edizione e una grande notizia dopo l'esclusione l'anno scorso di Greta Gerwig. Quest'anno Chloe Zhao (»Nomadland«), Regina King (»One Night in Miami«) e Emerald Fennell («Promising Young Woman») si sono aggiunte a Barbra Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Ava DuVernay e Kathryn Bigelow che avevano già ricevuto, ma in anni diversi, lo stesso onore. E poi, oltre alla Loren, Meryl Streep che avebbe potuto correre con «The Prom» e «Let them talk» e Zendaya per «Malcolm and Marie». Ma c'è un'altra candidatura che parla italiano, almeno in parte. «Due», film d'esordio di Filippo Meneghetti, ottiene la candidatura al Golden Globe come Miglior film in lingua straniera. Già accolto trionfalmente in vari festival internazionali e scelto per rappresentare la Francia nella corsa all'Oscar, «Due» uscirà al cinema negli Stati Uniti il 5 febbraio, con il titolo »Two of Us», mentre in Italia sarà distribuito nelle sale da Teodora.

