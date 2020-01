Una necropoli con i giochi dei bambini

LA STORIA

Sulle tavole degli opitergini antichi c'erano bicchieri di fattura squisita. Nelle stanze delle donne balsamari ed ampolle raffinati, collane in oro di fattura squisita, monili con perle in pasta di vetro. Nelle tombe dei bambini i genitori, straziati dal dolore, ponevano i giocattoli dei piccini: il cavallino di terracotta che il bimbo trainava con lo spago. Sono sei secoli di storia, dal I al VI secolo dopo Cristo, quelli che vengono raccontati in un viaggio attraverso reperti inediti, alla scoperta dell'antica Opitergium, l'odierna Oderzo, e dei suoi abitanti. Una città che, attraverso gli oggetti rinvenuti in trent'anni di scavi archeologici, si rivela ricca e cosmopolita, capace di intrattenere rapporti non solo con i popoli del Mediterraneo, pure con quelli a nord, i Celti. È L'anima delle cose, esposizione promossa da Fondazione Oderzo Cultura, che si sviluppa nelle sale di Palazzo Foscolo, dove sono esposti i corredi suddivisi per tipologie di deposizione incinerazione diretta, incinerazione indiretta, inumazione - e prosegue nel salone centrale del Museo archeologico, che raccoglie numerosi reperti provenienti da contesti funerari, spesso riutilizzati negli edifici cittadini, ricostruendo idealmente l'assetto di una via che conduce ad Opitergium.

I CORREDI

Prezioso il corredo scrittorio databile a età imperiale o lo stilo in ferro e il calamaio in vetro rinvenuti in tombe del I secolo, allusivi non solo della probabile attività del defunto, scriba o maestro, ma anche di una sua posizione sociale elevata; mentre appare evidente come, dopo la grande stagione del I-II secolo dopo Cristo in cui la necropoli opitergina conobbe la sua maggiore estensione e monumentalità, l'età tardo antica si connoti per la mancanza di strutture monumentali riferibili a ceti elevati e per la presenza di militari e stranieri (soprattutto orientali e talvolta germanici). A testimoniarlo sarebbero il precoce diffondersi dell'inumazione (tipica nei territori orientali), la notevole quantità di vasellame ceramico e vetri e monili di importazione orientale (pensiamo ai pendenti a forma di brocchetta, in pasta vitrea scura con decorazioni a zig zag di filamenti applicati di colore giallo e azzurro, prodotti nelle regioni dell'Oriente mediterraneo a partire dal IV secolo dopo Cristo e importati in Occidente come amuleti, da portare al collo, legati all'acqua e al bere che ritemprano) o alcuni elementi di corredi, come le fibule a cerniera e a testa di cipolla, fibbie in lamina ripiegata, particolari coltelli.

I RITRATTI

Filo conduttore dunque dell'esposizione è l'idea che, al di là del necessario confronto con il tema della morte, al quale il mondo romano si accosta in modo pragmatico, in una precisa scansione di rituali, gli oggetti del corredo siano strumenti per dare voce alle persone alle quali appartenevano. Emergono in questo modo, muovendosi tra le sale, i ritratti degli antichi opitergini: una donna con i suoi gioielli e uno specchio, un bambino con un sonaglio (la statuina di Genius Cucullatus) donato come passatempo ma anche a protezione dagli spiriti maligni, un soldato romano con il suo coltello. I corredi presentano esempi pregiati di vetri (piatti, bottiglie, piccoli balsamari), riprova del ceto elevato delle famiglie che li possedevano, giocattoli, materiale ceramico, fibule bronzee, oltre alle caratteristiche monete. Commuovono ed inteneriscono i giocattoli.

I BALOCCHI

Sono i cavallini in terracotta, provvisti di ruote, che il piccolo trascinava con uno spago inserito nel muso dell'animale. Giochi infantili che trovano riscontro con i cavallini conservati nei Musei d'arte e storia di Bruxelles, di Atene, Saint-Germain-en-Laye, Colonia. È un gioco antichissimo, comparso per la prima volta in Mesopotamia. Il percorso si conclude, a Palazzo Foscolo, con una sezione fotografica dedicata al lungo processo di studio, analisi, restauro ecc. che porta il bene archeologico dallo scavo alla sua esposizione al pubblico, coinvolgendo tante competenze diverse.

L'attento restauro cui l'oggetto è stato sottoposto ha rivelato una laminetta figurata risalente addirittura alla seconda età del Ferro. Oderzo continua dunque a rivelare nuovi tasselli della sua storia e nuove incredibili testimonianze degli uomini e delle donne che hanno abitato queste terre. Il Comitato scientifico del progetto è composto dai funzionari della Soprintendenza che hanno coordinato e sovrainteso alle diverse campagne di scavo - Marianna Bressan, Annamaria Larese, Margherita Tirelli e Maria Cristina Vallicelli - e da Marta Mascardi, conservatore del Museo archeologico di Oderzo. Lo studio approfondito dei corredi selezionati (su 400 rinvenuti in totale), preliminare al progetto espositivo, ha portato a una lettura sistematica dei diversi settori di necropoli, messi in rapporto con il centro urbano e le principali direttrici di traffico, e ad un più ampio discorso sulla ritualità funeraria opitergina. Un lavoro esplicitato nel pregevole catalogo curato da Marta Mascardi e Margherita Tirelli, Edizioni Ca' Foscari 2019.

Annalisa Fregonese

