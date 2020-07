L'OMAGGIO

La frase all'inizio del film la racconta già: Volate alto. Metteteci fantasia. Se non avete una storia d'amore, inventatela». Così, Massimiliano Finazzer Flory ha deciso di rendere omaggio a Marta Marzotto, figura carismatica del jet set della seconda metà del Novecento, mecenate d'arte e di cultura. Un omaggio a quattro anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 29 luglio del 2016 che prende le forme di un cortometraggio voluto con tutto l'amore di una figlia, come Diamante Marzotto, nei confronti della madre, che si intitola La Musa inquieta che uscirà il 24 febbraio del 2021 in occasione della data di quello che sarebbe stato il suo novantesimo compleanno, con la regia dello stesso Finazzer Flory. Il film racconta con il corpo, gli abiti, i gioielli, i quadri, le case e i paesaggi amati di Marta Marzotto la voce e lo sguardo di una mecenate dell'arte che ha influenzato i protagonisti di un'epoca come Renato Guttuso.

DONNA STRAORDINARIA

«Si tratta di un film di 14 minuti - rivela Finazzer Flory - per una donna straordinaria, che ha vissuto sette vite, che è stata mecenate e musa per tanti artisti e che con l'arte ha avuto un rapporto straordinario ed efficace. È la storia di un rapporto tra l'arte come madre di tutte le cose e la nostra vita, storia vera che ha al centro il rapporto tra Marta Marzotto e il quadro di Sandro Botticelli Madonna del Libro da lei restaurato prima della scomparsa in favore del museo Poldi Pezzoli. Nella sua vita, Marta Marzotto, fu scossa dal grave lutto della morte di una figlia, Annalisa. E qui tutto ciò è sintetizzato da un'immagine densa di suggestione come quella della Madonna che porta in grembo il suo Bambino».

VENEZIA E CORTINA

E da questo punto di vista, proprio il restauro dell'opera da Marta Marzotto dà spunto al regista Finazzer Flory, per una riflessione sul presente: «Restaurare significa anche ripartire; favorire la speranza, la carità, la giustizia». Nel film le scene la raccontano tra Milano, Roma, Cortina e Venezia, e la sua Sardegna così come Marta Marzotto ha ispirato l'estetica, il design, la moda italiana attraverso la personalità di nata libera. «Il capoluogo lombardo rappresenterà l'arte; Roma la parte sociale della sua vita; Cortina d'Ampezzo il suo amore per le Dolomiti ricordando come una volta disse di voler essere seppellita quassù e Venezia per la magicità delle emozioni nate dalle opere al Museo Poldi Pezzoli». Marta Marzotto, influcencer antelitteram? Massimiliano Finazzer Flory sottolinea: «Forse è la prima influencer nota al mondo per il suo amore per la bellezza italiana. Inquieta perchè sapeva cogliere l'attimo fuggente, sicuramente oggi Chiara Ferragni avrebbe molto da imparare...».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA