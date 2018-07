Una mostra mai così mostruosamente ricca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMAUn programma pazzesco, una coda chilometrica di star in arrivo. Venezia punta sul gigantismo, sfodera un'edizione, la sua 75esima, impressionante, un'esagerazione che indica la voglia muscolare di dimostrare la propria forza, soprattutto nei confronti della grande rivale Cannes, vista come un pugile ultimamente in difficoltà alla quale si vuole assestare il colpo del ko. La Mostra sembra avere dunque, con un'azione conflittuale strategicamente ponderata, l'urgenza di rubare definitivamente la scena internazionale mediatica e produttiva...