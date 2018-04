Una mostra al Vittoriale sui profumi di D'Annunzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPOSIZIONEÈ un dubbio sentimentale quello che il Breviario mondano (Mondadori) pone a proposito dei cacciatori di femmine seriali, gli insaziabili (o quelli che insaziabili vogliono apparire), i vagabondi pellegrini dell'amore, nel linguaggio comune, i donnaioli (oggi in verità un po' demodès) che non riuscendo a fissare l'amore per una sola donna che richiederebbe una carica passionale importante attraversano la vita in corsa carpendo amori brevi, emozioni rinnovabili, in una ricerca di conferme per una sessualità irrequieta, spesso...